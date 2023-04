Fognini-Giannessi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Estoril 2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) Fabio Fognini sfiderà Alessandro Giannessi nel primo turno dell’ATP 250 di Estoril 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Derby non solo italiano, ma anche ligure tra due veterani del circuito, seppur con un’esperienza diversa ad alti livelli. Fabio torna sulla terra rossa e cerca di dare una svolta a questo inizio di stagione tremendo che lo ha visto perdere posizioni nel ranking, con l’uscita dai top-100 che potrebbe arrivare presto senza qualche buon risultato. Tutt’altra storia invece per ‘Gianna’ che è tornato a distanza di anni a vincere un torneo challenger e ora – con rinnovata fiducia – ha superato le qualificazioni qui in Portogallo dopo due battaglie molto intense. Sul rosso lo spezzino è un avversario sempre molto ostico, quindi la partita potrebbe essere più equilibrata di quanto dica la classifica. SEGUI ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Fabiosfiderà Alessandronel primo turno dell’ATP 250 di, in programma dal 3 al 9 aprile. Derby non solo italiano, ma anche ligure tra due veterani del circuito, seppur con un’esperienza diversa ad alti livelli. Fabio torna sulla terra rossa e cerca di dare una svolta a questo inizio di stagione tremendo che lo ha visto perdere posizioni nel ranking, con l’uscita dai top-100 che potrebbe arrivare presto senza qualche buon risultato. Tutt’altra storia invece per ‘Gianna’ che è tornato a distanza di anni a vincere un torneo challenger e ora – con rinnovata fiducia – ha superato le qualificazioni qui in Portogallo dopo due battaglie molto intense. Sul rosso lo spezzino è un avversario sempre molto ostico, quindi la partita potrebbe essere più equilibrata di quanto dica la classifica. SEGUI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Section : Estoril Open 2023: Fabio Fognini vs Alessandro Giannessi Prediction, Odds & Pick - seult001 : GIANNESSI ML vs Fognini - maxcascais : @DarioPuppo … tra l altro oggi all Estoril si è qualificato nel quadro principale Giannessi che incontrerá Fognini al primo turno … - LorenzoAndreol4 : Giannessi domani affronterà Fabio Fognini - pierretennis1 : @FiorinoLuca Che derby...il ponentino @fabio_fognini e il levantino #Giannessi ex compagni di team del @parktcgenova !! -