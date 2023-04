Focus sulle problematiche del Sannio, 12 iniziative per discutere su spopolamento e autonomia differenziata (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMaurizio Landini sarà ospite il primo marzo 2024 in città. La Cgil di Benevento in occasione degli 80 anni del sindacato di via Leonardo Bianchi vuole offrire un momento di confronto su diverse tematiche di natura sociale e civile. Dodici iniziative per il sindacato del guidato da Luciano Valle sulle criticità del Sannio attuale: spopolamento, infrastrutture, trasporti, l’autonomia differenziata si partirà con la sanità diritto alla salute il papà a fine a fine aprile. Un manifesto pubblico contro l’autonomia differenziata in programma anche un incontro con l’ex ministro Fabrizio Barca. Dopo il congresso nazionale della Cgil il segretario Provinciale della Cgil di Benevento Luciano Valle ha illustrato le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMaurizio Landini sarà ospite il primo marzo 2024 in città. La Cgil di Benevento in occasione degli 80 anni del sindacato di via Leonardo Bianchi vuole offrire un momento di confronto su diverse tematiche di natura sociale e civile. Dodiciper il sindacato del guidato da Luciano Vallecriticità delattuale:, infrastrutture, trasporti, l’si partirà con la sanità diritto alla salute il papà a fine a fine aprile. Un manifesto pubblico contro l’in programma anche un incontro con l’ex ministro Fabrizio Barca. Dopo il congresso nazionale della Cgil il segretario Provinciale della Cgil di Benevento Luciano Valle ha illustrato le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommym_97 : RT @RID_Difesa: WEEKLY 08 Approfondimento sugli UAV gregari per l'USAF del futuro. Analisi sulle recenti tensioni tra Iran e Israele in Sir… - RID_Difesa : WEEKLY 08 Approfondimento sugli UAV gregari per l'USAF del futuro. Analisi sulle recenti tensioni tra Iran e Israel… - Aver_celo : @Focus_it Perturbare (gravitazionalmente). Ora non so cosa significhi di preciso 'inattivo', però la massa stessa d… - PappaletteraF : RT @ansaeuropa: Una delegazione di dieci eurodeputati della commissione trasporti e turismo del #Parlamentoeuropeo, si recherà a Genova e a… - HankHC91 : RT @La_Lettura: Quando il talento è doppio: nell’App de «la Lettura» il focus di @buccisbucci sulle collaborazioni eccellenti tra gli artis… -