Flavio Faccin | “L' argento colloidale puro contro infiammazioni da virus e batteri”

(Adnkronos) - "Efficace contro infezioni o infiammazioni da virus, l'argento colloidale puro si appresta a diventare una delle nostre linee più commercializzate", spiega Flavio Faccin della Hydromed di Schio. Milano, 3 Aprile 2023. L'argento colloidale è il metallo nobile più famoso, conosciuto ed amato per le sue proprietà benefiche. "Fin dai tempi antichi, l'argento è stato apprezzato per le sue proprietà antibatteriche, antimicotiche eantifungine, tanto che le antiche popolazioni lo utilizzavano per depurare l'acqua, disinfettare gli ambienti e gli oggetti in contatto con il cibo", spiega Flavio Faccin su una delle linee di produzione più ...

