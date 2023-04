Flavio Briatore contro il governo Meloni | “Tanti parolai | danno l’impressione di non azzeccarne una”

(Di lunedì 3 aprile 2023)si scagliail. In un’intervista al Fatto Quotidiano, l’imprenditore attacca la linea del nuovo esecutivo, accusato di non avere “null’altro da fare o da dire” al di là alle polemiche cavalcate degli scorsi giorni. Un “uomo del fare”, come lui stesso, “non perde tempo con lumache, carne sintetica, eccetera”. In sintesi “caro amico, tu mangia come vuoi e io come voglio”. Non solo: “Ti metti a perdere tempo con il fascismo, via Rasella eccetera. Allora a me viene un dubbio”, ossia “che tu non abbia null’altro da fare e da dire”. Temi come le Fosse Ardeatine sono secondolontani dalle priorità del paese. “Sa che mio figlio Falco non conosce Patty Pravo?”, ricorda il 72enne cuneese. “Falco nemmeno sa di Patty Pravo, che è una grandissima nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'intervista a Flavio #Briatore: “#Meloni &C. non ne azzeccano una: trovino lavoro e case a chi non li ha”… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: L'intervista a Flavio #Briatore: “#Meloni &C. non ne azzeccano una: trovino lavoro e case a chi non li ha” @antonelloc… - Robertoruggine : RT @fattoquotidiano: L'intervista a Flavio #Briatore: “#Meloni &C. non ne azzeccano una: trovino lavoro e case a chi non li ha” @antonelloc… - infoitestero : Flavio Briatore: “Governo del non fare: parolai che la sparano per coprire i problemi” - infoitestero : L'opposizione che non t'aspetti. Flavio Briatore contro il governo Meloni: «Sul Pnrr in arrivo una ciclopica figura… -

: 'Questo è il governo del non fare. Il Rdc non è il problema'attacca il governo Meloni . Il manager, che non ha mai nascosto le sue simpatie per la destra, ora punta il dito sul nuovo esecutivo : ' Non ne azzeccano una - spiegaal Fatto ...all'attacco del governo Meloni . L'opposizione che non t'aspetti arriva in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano . Nel colloquio con Antonello Caporale l'imprenditore e socio ...Elisabetta Gregoraci ha da sempre un rapporto molto positivo con il suo unico figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con l'ex. I due sono abituati a trascorrere moltissimo tempo ...

Flavio Briatore: “Governo del non fare: parolai che la sparano per coprire i problemi” Il Fatto Quotidiano

Flavio Briatore si scaglia contro il governo Meloni. In un’intervista al Fatto Quotidiano, l’imprenditore attacca la linea del nuovo esecutivo, accusato di non avere “null’altro da fare o da dire” al ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...