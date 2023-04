Flash 120 | promozione iliad con 120 GB e tutto illimitato a 7 | 99€ per sempre

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 3 aprile 2023)120 è la tariffa a tempo che puoi attivarefino al 27 aprile se vuoi approfittare dell’offerta che include 120 GB di dati in 5G eperal costo mensile di 7,99€. L’operatore francese è noto per non rimodulare le sue offerte e per i bassi costi delle stesse inoltre non sono previsti vincoli contrattuali include anche chiamate ed SMS da utilizzare all’estero. Supergiga, 230 GB econ ho Mobile entro il 30 aprile120 conLa tariffa120 con 120 GB per navigare in 5G (ove disponibile) con chiamate ed SMS illimitati al costo mensile di 7,99€ con costo per SIM e attivazione pari a ...