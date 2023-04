Fiumicino | quarta pista e raddoppio dell’aeroporto | cosa ne pensano Baccini e Di Genesio Pagliuca

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 aprile 2023)– In vista delle elezioni del 14 e 15 maggio a, il Comitato Fuorista incontrando i candidati a Sindaco, allo scopo di avanzare alcune richieste sulle problematiche aeroportuali e di conoscere le loro posizioni. Il 27 marzo vi è stato il confronto con il candidato sindaco per il centrosinistra, Ezio Di, e lo scorso 30 marzo quello il candidato Sindaco per il centrodestra, Mario. Data l’ampiezza delle richieste e delle problematiche attinenti all’aeroporto (avvio di indagini epidemiologiche, monitoraggio dell’aria e del rumore, lo spostamento delle low cost in un terzo aeroporto per una migliore qualità del lavoro all’interno, l’aggiornamento dell’impronta acustica, del Piano-rischi, del Piano-emergenza, ...