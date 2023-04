(Di lunedì 3 aprile 2023) I militari, con personale della Difesa del Suolo – Settore Genio Civile della Regione Toscana, hanno rilevato l’esecuzione di alcuni lavori in alveo all’interno di un corso d’acqua senza le necessarie autorizzazioni

Firenze: tubature abusive sulla sponda di un fosso a Signa. Denunciato titolare di una ditta Firenze Post

SIGNA (FIRENZE) – I Militari della Stazione CC Forestale di Ceppeto ... in particolare sono stati eseguiti lavori di interramento di una tubatura per circa mt. 200, in area di divieto assoluto, ovvero ...Un antico ponte, della lunghezza di circa dieci metri, ormai da secoli interamente sepolto dal fango delle alluvioni dell'Arno è stato rivenuto duranti i lavori di recupero dell'Abbazia di Settimo a S ...