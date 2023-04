Firenze: albero cade nel giardino della scuola Montagnola, all’Isolotto. Secondo caso. Scattano i controlli (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo l'incidente accaduto l'8 marzo scorso nel giardino della scuola elementare Vittorio Veneto Pestalozzi , un altro albero è caduto in una scuola a Firenze. Stavolta si tratta della scuola elementare Montagnola, nel quartiere dell'Isolotto Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo l'incidente accaduto l'8 marzo scorso nelelementare Vittorio Veneto Pestalozzi , un altroè caduto in una. Stavolta si trattaelementare, nel quartiere dell'Isolotto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : TRE NUOVI ALBERI PIANTATI (29 in tutto) Ho acquistato tre nuovi alberi che verranno piantati nel Comune di Firenze… - infoitinterno : Firenze, crolla un albero nel giardino della scuola Montagnola - infoitinterno : Firenze, crolla un albero nel giardino della scuola elementare - vittrakkia : RT @iacopo_melio: TRE NUOVI ALBERI PIANTATI (29 in tutto) Ho acquistato tre nuovi alberi che verranno piantati nel Comune di Firenze! ?? L… - LuciaLaVita1 : Poi non dite che quello fatto alla Raggi non fu altro cce un attacco al M5S -