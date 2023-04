Fiorentina-Lech Poznan | Nardella | “Parlerò con Piantedosi | non possiamo mettere a rischio la città”

(Di lunedì 3 aprile 2023) In vista della gara di Conference League del 20 aprile tra, il sindaco di Firenze Darioha annunciato che parlerà con il ministro degli Interni, Matteo: “Nonpermetterci dila. Quello che ho visto a Napoli è stato orribile ed è inaccettabile che anche un singolo tifosi danneggi le nostre bellezze artistiche. Firenze è patrimonio mondiale, perciò chiederò il massimo impegno al ministro: sono sicuro che ci darà la sua attenzione più totale“. Già in allerta dunque il capoluogo toscano, che teme i tifosi polacchi e non vuole farsi trovare impreparato. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Fiorentina | #Nardella in vista della partita contro il #LechPoznan: “Parlerò con il ministro #Piantedosi, non pos… - Fiorentinanews : @DarioNardella: 'Preoccupati per l'arrivo dei tifosi del #LechPoznan, ne abbiamo parlato con Piantedosi. Non voglia… - AgReds : RT @Fiorentinanews: Vietata la trasferta ai tifosi del #Feyenoord: non andranno a #Roma. E per quelli del #LechPoznan? Nessun divieto europ… - Fiorentinanews : Vietata la trasferta ai tifosi del #Feyenoord: non andranno a #Roma. E per quelli del #LechPoznan? Nessun divieto e… - Il_big_ : RT @7ettedecoppe: Il 20 Aprile a Poznan scuole chiuse per la partita Lech Poznan-Fiorentina. In Italia Bargiggia ci racconta che la #AsRom… -

Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, in vista dell'arrivo in città dei tifosi polacchi delPoznan per la partita di Conference League del 20 aprile con la. Nardella, a ......30 ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIPD - Inter D 14:30 ITALIA SERIE B ...30 POLONIA EKSTRAKLASA Plock - Radomiak Radom 12:30 Cracovia - Widzew Lodz 15:00- Pogon ......invece gli uomini di Vincenzo Italiano se la vedranno nei quarti di Conference League con il... Come vedere Inter -in diretta tv e in streaming Inter -in programma sabato ...

Fiorentina-Lech Poznan, l'avversaria ai quarti di Conference League Sky Sport

Non possiamo permetterci minimamente di mettere a rischio la nostra città". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, in vista dell'arrivo in città dei tifosi polacchi del Lech Poznan per la par ...Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, in vista dell'arrivo in città dei tifosi polacchi del Lech Poznan per la partita di Conference League del 20 aprile con la Fiorentina. Nardella, a ...