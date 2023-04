Fino a 7 ore di attesa: così la sanità veneta abbandona i territori e intasa i pronto soccorso. Che si reggono sui privati. Il report Cgil (Di lunedì 3 aprile 2023) Qualche giorno fa l’assessore comunale veneziano Renato Boraso, dopo tre ore di inutile attesa al pronto soccorso dell’ospedale all’Angelo di Mestre assieme al padre ottantenne invalido al 100 per cento, se n’è andato denunciando l’inaccettabile trattamento e annunciando: “Scriverò a Zaia, raccoglierò firme…”. A parte la replica dell’Ulss 3 “Serenissima”, che ha accusato l’amministratore di aver preteso un trattamento di favore, il problema delle lungaggini nei pronto soccorso del Veneto è reale. Non per colpa di medici o personale sanitario, ma per un carico di incombenze cresciuto negli anni, che ha finito per scaricare interventi sanitari di tipo ordinario sul servizio di emergenza. La Cgil veneziana ha svolto un monitoraggio sui pronto soccorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Qualche giorno fa l’assessore comunale veneziano Renato Boraso, dopo tre ore di inutilealdell’ospedale all’Angelo di Mestre assieme al padre ottantenne invalido al 100 per cento, se n’è andato denunciando l’inaccettabile trattamento e annunciando: “Scriverò a Zaia, raccoglierò firme…”. A parte la replica dell’Ulss 3 “Serenissima”, che ha accusato l’amministratore di aver preteso un trattamento di favore, il problema delle lungaggini neidel Veneto è reale. Non per colpa di medici o personale sanitario, ma per un carico di incombenze cresciuto negli anni, che ha finito per scaricare interventi sanitari di tipo ordinario sul servizio di emergenza. Laveneziana ha svolto un monitoraggio sui...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneNapoli : ????Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi per venti e mare previsti dalle ore 6:00 di lunedì 3… - nonleggerlo : Nel giro di poche ore eh, solo oggi: “Multe fino a 100mila € contro il forestierismo, gli inglesismi nella PA” “I… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Fino a 7 ore di attesa: così la sanità veneta abbandona i territori e intasa i pronto soccorso. Che si reggono sui pri… - fattoquotidiano : Fino a 7 ore di attesa: così la sanità veneta abbandona i territori e intasa i pronto soccorso. Che si reggono sui… -