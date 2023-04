Finlandia, Sanna Marin solo terza alle elezioni: vince il partito conservatore, poi l’ultradestra. Rebus sulla nuova coalizione di governo (Di lunedì 3 aprile 2023) La premier socialdemocratica Sanna Marin manca la riconferma alla guida della Finlandia. A vincere le elezioni generali, in una corsa combattutissima tra i tre partiti principali, sono stati i conservatori del partito della coalizione nazionale (Ncp), guidato dall’ex ministro delle Finanze Petteri Orpo, che ha ottenuto il 20,7%. “sulla base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno avviati sotto la guida del partito della coalizione nazionale”, ha detto Orpo annunciando la vittoria davanti a una folla di sostenitori. Al secondo posto si è piazzata l’ultradestra di Veri finlandesi, guidata da un’altra donna, Riikka Purra, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) La premier socialdemocraticamanca la riconferma alla guida della. Are legenerali, in una corsa combattutissima tra i tre partiti principali, sono stati i conservatori deldellanazionale (Ncp), guidato dall’ex ministro delle Finanze Petteri Orpo, che ha ottenuto il 20,7%. “base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovoinsaranno avviati sotto la guida deldellanazionale”, ha detto Orpo annunciando la vittoria davanti a una folla di sostenitori. Al secondo posto si è piazzatadi Veri finlandesi, guidata da un’altra donna, Riikka Purra, ...

Elezioni in Finlandia, Marin sconfitta dai conservatori

Petteri Orpo, leader del partito conservatore della Coalizione nazionale (Ncp), ha vinto le elezioni in Finlandia, sconfiggendo il centrosinistra del primo ministro Sanna Marin. Il partito di Orpo ha ottenuto 48 dei 200 seggi, secondo il conteggio preliminare di tutti i voti di domenica.

Sanna Marin esce sconfitta dalle elezioni in Finlandia. La popolarità della premier uscente non è stata sufficiente ai socialdemocratici, che sono stati scalzati dai conservatori. L'estrema destra ha raggiunto il suo massimo storico e i socialdemocratici (Sdp) della premier uscente Sanna Marin si accontentano del terzo posto.