Finlandia, Sanna Marin riconosce la sconfitta: "La democrazia ha parlato. Congratulazioni ai vincitori"

"È un grande giorno perché abbiamo fatto bene alle elezioni. Congratulazioni anche agli altri vincitori, complimenti al Partito della coalizione e al Partito dei finlandesi. La democrazia ha parlato, il popolo finlandese ha votato e una celebrazione della democrazia è sempre una cosa meravigliosa". Così la premier uscente della Finlandia, la socialdemocratica Sanna Marin, riconosce la sconfitta parlando ai suoi sostenitori al comitato elettorale quando i risultati hanno cominciato a essere chiari. Il partito piu' votato e' quello di centrodestra, mentre a sorprendere è il boom della forza di estrema destra, che diventa il secondo partito della Finlandia.

