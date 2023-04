Finlandia, Sanna Marin perde per colpa dell’inflazione e la cosa deve preoccupare tutta l’Ue (Di lunedì 3 aprile 2023) Mentre la guerra in Ucraina attraversa un periodo di relativa stasi in attesa di reciproche controffensive, sul piano economico cominciano a verificarsi gli effetti disastrosi della politica economica neoliberista seguita dall’Unione europea. Mi riferisco ai risultati delle elezioni politiche finlandesi, che hanno visto la sconfitta del governo di Sanna Marin, sostenitrice dell’adesione all’Europa e alla Nato, a favore della politica del partito di centrodestra e dei sovranisti. La causa reale di questo esito elettorale è la crescita impressionante che si è verificata in Finlandia dell’inflazione, salita all’8,8%, e della conseguente diffusione tra gli elettori del convincimento che tutto questo dipende dalla mancanza di una politica comune dell’Unione europea e dal fatto che quest’ultima tutela la situazione dei Paesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Mentre la guerra in Ucraina attraversa un periodo di relativa stasi in attesa di reciproche controffensive, sul piano economico cominciano a verificarsi gli effetti disastrosi della politica economica neoliberista seguita dall’Unione europea. Mi riferisco ai risultati delle elezioni politiche finlandesi, che hanno visto la sconfitta del governo di, sostenitrice dell’adesione all’Europa e alla Nato, a favore della politica del partito di centrodestra e dei sovranisti. La causa reale di questo esito elettorale è la crescita impressionante che si è verificata in, salita all’8,8%, e della conseguente diffusione tra gli elettori del convincimento che tutto questo dipende dalla mancanza di una politica comune dell’Unione europea e dal fatto che quest’ultima tutela la situazione dei Paesi ...

