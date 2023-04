Finlandia | il trionfo dei conservatori di Orpo | ' Sostegno a Kiev | Putin deve lasciare l' Ucraina'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... io_procrastino : RT @ultimora_pol: ?? Elezioni #Finlandia, vittoria della destra. Trionfo del Partito di Coalizione Nazionale di Petteri #Orpo. Dolorosa sco… - antonsquillante : RT @ultimora_pol: ?? Elezioni #Finlandia, vittoria della destra. Trionfo del Partito di Coalizione Nazionale di Petteri #Orpo. Dolorosa sco… - ZPeppem : RT @globalistIT: - globalistIT : - MEcosocialista : RT @ultimora_pol: ?? Elezioni #Finlandia, vittoria della destra. Trionfo del Partito di Coalizione Nazionale di Petteri #Orpo. Dolorosa sco… -

Inla sconfitta elettorale di Sanna Marin ha spalancato le porte ai conservatori di Petteri Orpo. L'ormai ex premier ha riconosciuto la sconfitta: "La democrazia ha parlato, il popolo ...Roma, 3 apr. " "Congratulazioni al mio amico e vicepresidente del Ppe Petteri Orpo per la vittoria alle elezioni politiche. I valori popolari e liberali trionfano anche in. Pronti a rilanciare insieme una grande azione europea. Buon lavoro! Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.Il voto di oggi arriva nella settimana in cui laha ottenuto la tanto agognata ... ma potrebbe modificare gli equilibri delle alleanze di Helsinki a livello regionale, in caso didei ...

Finlandia: Tajani, 'ancora trionfo per valori popolari e liberali' Il Dubbio

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Congratulazioni al mio amico e vicepresidente del Ppe Petteri Orpo per la vittoria alle elezioni politiche. I valori popolari e liberali trionfano anche in Finlandia. Pront ...Finlandia, le parole del neo premier Orpo: «La prima cosa all'Ucraina, noi stiamo al vostro fianco non possiamo accettare questa guerra terribile, faremo tutto il possibile per aiutare l'Ucraina, il p ...