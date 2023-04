Finlandia, i Conservatori di Petteri Orpo vincono le elezioni (Di lunedì 3 aprile 2023) Urne chiuse in Finlandia per le elezioni legislative: nella serata di ieri, domenica 2 aprile, la Premier uscente, Sanna Marin, ha riconosciuto pubblicamente la sconfitta, al termine di un conteggio. Con il 97,7% dei voti conteggiati il centro-destra, cioè il Partito della Coalizione Nazionale (Ncp) guidato da Petteri Orpo termina in testa al 20,7%. Al secondo posto arriva l’estrema destra di “Veri Finlandesi”, guidato dalla leader Riikka Purra, e il partito della premier socialdemocratica uscente Sanna Marin arriva terzo al 19,9%. I Conservatori hanno puntato molto sull’economia in campagna elettorale: la principale promessa è stata quella di diminuire il debito pubblico. “Sulla base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno ... Leggi su zon (Di lunedì 3 aprile 2023) Urne chiuse inper lelegislative: nella serata di ieri, domenica 2 aprile, la Premier uscente, Sanna Marin, ha riconosciuto pubblicamente la sconfitta, al termine di un conteggio. Con il 97,7% dei voti conteggiati il centro-destra, cioè il Partito della Coalizione Nazionale (Ncp) guidato datermina in testa al 20,7%. Al secondo posto arriva l’estrema destra di “Veri Finlandesi”, guidato dalla leader Riikka Purra, e il partito della premier socialdemocratica uscente Sanna Marin arriva terzo al 19,9%. Ihanno puntato molto sull’economia in campagna elettorale: la principale promessa è stata quella di diminuire il debito pubblico. “Sulla base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovo governo insaranno ...

