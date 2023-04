Finlandia, FdI-Ecr: “Meloni fa scuola in tutta Europa, la retorica progressista si è sciolta” (Di lunedì 3 aprile 2023) “Anche gli elettori finlandesi mandano a casa la sinistra. Attendiamo che il vento politico che soffia in Europa sia bollato con i peggiori epiteti dalla rancorosa sinistra italiana, che non sa perdere”. E’ Tommaso Foti per primo a guardare con soddisfazione i risultati elettorali che consegna la Finlandia e a lanciare frecciate al centrosinistra nostrano. Atavicamente incapace di prendere atto di una sconfitta e perennemente sull’orlo dell’insulto. ” Per contro, quello che viene dalla Finlandia è un forte segnale di dissenso per l’aumento del debito pubblico nazionale; e che, a livello europeo, suggerisce di abbandonare politiche intrise di ideologismi”, prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Siamo felici di aver inaugurato in Italia con il governo Meloni una stagione politica nuova: di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) “Anche gli elettori finlandesi mandano a casa la sinistra. Attendiamo che il vento politico che soffia insia bollato con i peggiori epiteti dalla rancorosa sinistra italiana, che non sa perdere”. E’ Tommaso Foti per primo a guardare con soddisfazione i risultati elettorali che consegna lae a lanciare frecciate al centrosinistra nostrano. Atavicamente incapace di prendere atto di una sconfitta e perennemente sull’orlo dell’insulto. ” Per contro, quello che viene dallaè un forte segnale di dissenso per l’aumento del debito pubblico nazionale; e che, a livello europeo, suggerisce di abbandonare politiche intrise di ideologismi”, prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Siamo felici di aver inaugurato in Italia con il governouna stagione politica nuova: di ...

