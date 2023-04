Finlandia domani entra nella Nato, la risposta della Russia (Di lunedì 3 aprile 2023) Helsinki, 3 apr.(Adnkronos) - La Finlandia sarà da domani ufficialmente un membro della Nato. Lo ha annunciato l'ufficio della presidenza finlandese. La conferma è arrivata dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. ''La bandiera della Finlandia sarà issata fuori dal quartier generale della Nato domani, quando diventerà il 31esimo membro dell'Alleanza occidentale'', ha detto Stoltenberg. "Non è Mosca che decide chi aderisce" all'Alleanza atlantica, "la porta della Nato rimane aperta. Lo dimostreremo chiaramente domani, alzando la bandiera della Finlandia" nella sede del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Helsinki, 3 apr.(Adnkronos) - Lasarà daufficialmente un membro. Lo ha annunciato l'ufficiopresidenza finlandese. La conferma è arrivata dal segretario generale, Jens Stoltenberg. ''La bandierasarà issata fuori dal quartier generale, quando diventerà il 31esimo membro dell'Alleanza occidentale'', ha detto Stoltenberg. "Non è Mosca che decide chi aderisce" all'Alleanza atlantica, "la portarimane aperta. Lo dimostreremo chiaramente, alzando la bandierasede del ...

