Finisce l'era Sanna Marin: premier battuta, in Finlandia vince la destra (Di lunedì 3 aprile 2023) La premier socialdemocratica Sanna Marin ha perso in Finlandia la sua lotta per la riconferma. A vincere, nella corsa estremamente combattuta fra i tre partiti principali che si è configurata nelle elezioni generali di oggi, sono stati i conservatori del Partito della Coalizione Nazionale (Ncp), guidato dall'ex ministro delle Finanze Petteri Orpo, che ha ottenuto il 20,7%. È stato proprio Orpo a rivendicare la vittoria: "Sulla base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno avviati sotto la guida del Partito della Coalizione Nazionale", ha detto davanti a una folla di sostenitori. Al secondo posto si è piazzata l'ultradestra di Veri finlandesi, guidata da un'altra donna, Riikka Purra, che si è attestata ...

