Finale GF Vip: Alfonso Signorini svela vincitore della settima edizione (Di lunedì 3 aprile 2023) Ultimo appuntamento con la Finale del GF Vip stasera, lunedì 3 aprile 2023. La puntata avrà inizio intorno alle 21:45 e terrà compagnia i telespettatori fino a notte fonda, ovvero fino a quando Alfonso Signorini annuncerà il nome del vincitore del GF Vip dopo 197 giorni. I concorrenti ancora in gara sono: Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. La puntata avrà inizio con un televoto molto importante. Alberto De Pisis e Milena Miconi, infatti, sono gli unici Vipponi che ancora non hanno avuto accesso alla Finale. Attualmente sono in nomination l'uno contro l'altra e il pubblico, tramite televoto, deciderà chi dei due è il sesto finalista. vincitore GF Vip 7: classifica, previsioni e ultimi sondaggi Qualche settimana fa i ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 aprile 2023) Ultimo appuntamento con ladel GF Vip stasera, lunedì 3 aprile 2023. La puntata avrà inizio intorno alle 21:45 e terrà compagnia i telespettatori fino a notte fonda, ovvero fino a quandoannuncerà il nome deldel GF Vip dopo 197 giorni. I concorrenti ancora in gara sono: Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. La puntata avrà inizio con un televoto molto importante. Alberto De Pisis e Milena Miconi, infatti, sono gli unici Vipponi che ancora non hanno avuto accesso alla. Attualmente sono in nomination l'uno contro l'altra e il pubblico, tramite televoto, deciderà chi dei due è il sesto finalista.GF Vip 7: classifica, previsioni e ultimi sondaggi Qualchena fa i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : I VIP in Casa vengono informati del reale esito del televoto... non solo Luca ha dovuto abbandonare la Casa, ma Nik… - VanityFairIt : Più il #GFvip continua la sua corsa verso la finalissima e più siamo convinti che a fare la differenza in programmi… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La mamma di Edoardo Tavassi protesta contro il #GFvip - ADelleNotizie : Anticipazioni Finale GF VIP, ci sarà anche lui: l’annuncio #gfvip #gfvip7 #gintonic #donnalisi #nikita #tavassi… - LaSambruna : “Non vedo, non sento, non parlo”: le tre scimmiette Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Milena Miconi arrivano in fi… -