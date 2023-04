Filippine, una Via Crucis per protestare contro la crisi nel Paese (Di lunedì 3 aprile 2023) In occasione della Settimana Santa centinaia di filippini hanno sflilato per le strade di Manila inscenando una Via Crucis. Una processione, però, che ha un significato più sociale e politico che religioso. Una vera e propria protesta. I cittadini, infatti, hanno deciso di manifestare per sensibilizzare l'opinione pubblica e i vertici della politica sulle problematiche che sta affrontando la popolazione tra disoccupazione e salari bassi. "Stiamo commemorando la Settimana Santa mostrando le difficoltà delle masse", ha detto la leader della protesta Lou Trinidad. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) In occasione della Settimana Santa centinaia di filippini hanno sflilato per le strade di Manila inscenando una Via. Una processione, però, che ha un significato più sociale e politico che religioso. Una vera e propria protesta. I cittadini, infatti, hanno deciso di manifestare per sensibilizzare l'opinione pubblica e i vertici della politica sulle problematiche che sta affrontando la popolazione tra disoccupazione e salari bassi. "Stiamo commemorando la Settimana Santa mostrando le difficoltà delle masse", ha detto la leader della protesta Lou Trinidad.

