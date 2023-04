Filippine, la tatuatrice Apo Whang-Od a 106 anni sulla cover di Vogue (Di lunedì 3 aprile 2023) La tatuatrice Apo Whang-Od, conosciuta anche come Maria Oggay, con i suoi 106 anni è la modella più anziana mai apparsa sulla copertina di “Vogue”. Nelle Filippine Apo Whang-Od è considerata un personaggio storico in quanto è una “mambabatok”, tra le ultime tatuatrici al mondo a praticare l’antica tecnica Kalinga. Ora, all’età di 106 anni, è anche icona di bellezza: il suo volto campeggia sulla copertina da Vogue di aprile ed è la modella più anziana di sempre ad aver posato per il celebre magazine di moda. Appartenente al popolo Butbut, residente a Buscalan nella provincia di Kalinga (situata nella regione amministrativa Cordillera, sull’isola di Luzon, a circa 15 ore a nord di Manila), per raggiungerla a farsi ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 3 aprile 2023) LaApo-Od, conosciuta anche come Maria Oggay, con i suoi 106è la modella più anziana mai apparsacopertina di “”. NelleApo-Od è considerata un personaggio storico in quanto è una “mambabatok”, tra le ultime tatuatrici al mondo a praticare l’antica tecnica Kalinga. Ora, all’età di 106, è anche icona di bellezza: il suo volto campeggiacopertina dadi aprile ed è la modella più anziana di sempre ad aver posato per il celebre magazine di moda. Appartenente al popolo Butbut, residente a Buscalan nella provincia di Kalinga (situata nella regione amministrativa Cordillera, sull’isola di Luzon, a circa 15 ore a nord di Manila), per raggiungerla a farsi ...

