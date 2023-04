“Figura di mer*a” Flavio Briatore non ha retto con Giorgia Meloni | critiche pesanti al governo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ditutto si può dire tranne che sia vicino ad ambienti di sinistra, eppure arriva una critica dura e feroce contro ildi. Unche, dopo la fiammata inziale, sembra iniziare a perdere consensi dopo le liti internazionali e i passi falsi in tema di migranti. Temi attuali ma che non sono l’oggetto delle critica dinel mirino del quale entra anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. A raccogliere lo sfogo dell’imprenditore è stato il Fatto Quotidiano. Al giornalista Antonello Caporale, a proposito di La Russa, ha detto: “Ti metti a perdere tempo con il fascismo, via Rasella eccetera – ha sottolineato– ma a me ...

... " stiamo per fare una ciclopicadi.. se, come leggo, ... no ostacoli, no parole vuote ", perché anche l'uomo del fare "..."Madonna chedi***". De Sica sconvolto, geloDomenica InDe Sica sembrava più sicuro che mai e dopo aver perso si è alzato in piedi e, piuttosto mortificato, ha urlato: 'Chedi**' . Risate e applausi dal pubblico in studio ecasa.

Briatore a testa bassa contro il governo Meloni: “Sul Pnrr una ciclopica figura di m…” Il Riformista

Briatore ha criticato l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sul tema del Pnrr. «Stiamo per fare una figura di mer**a se rimandiamo indietro i soldi». Poi, si espresso anche sul Reddito di Cittadinanza ...Flavio Briatore nuovo leader del centrosinistra. Lasciando stare le facili ironie, l’imprenditore e socio della ministra Daniela Santanché del Twiga, il noto locale/stabilimento balneare di Forte dei ...