Figli di nessuno: così lo Stato discrimina chi nasce in una famiglia arcobaleno (Di lunedì 3 aprile 2023) «Secondo me la famiglia non si basa su un legame biologico, e di questo sono sicura. Si basa su chi ti cresce e chi ti accudisce quando sei bambino. Dire amore è un po’ una cringiata, ma mi sembra qualcosa del genere». Margherita ha 21 anni, frequenta il Dams di Milano e vorrebbe lavorare nel mondo del cinema, anche se non sa ancora in quale ruolo. I suoi registi preferiti sono Wes Anderson e Steven Spielberg, ma è affezionata anche ai film su Harry Potter e al personaggio di Ron Weasley, che le ricorda un episodio legato alla sua infanzia, quando frequentava le scuole elementari e la maestra chiedeva alla classe di preparare un disegno in occasione della festa del papà. «Arrivava in classe e diceva: “Oggi facciamo un lavoretto, disegnate il vostro papà così gli regaliamo il disegno” – racconta Margherita a TPI – Io tutta provocatoria mi alzo e le dico ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) «Secondo me lanon si basa su un legame biologico, e di questo sono sicura. Si basa su chi ti cresce e chi ti accudisce quando sei bambino. Dire amore è un po’ una cringiata, ma mi sembra qualcosa del genere». Margherita ha 21 anni, frequenta il Dams di Milano e vorrebbe lavorare nel mondo del cinema, anche se non sa ancora in quale ruolo. I suoi registi preferiti sono Wes Anderson e Steven Spielberg, ma è affezionata anche ai film su Harry Potter e al personaggio di Ron Weasley, che le ricorda un episodio legato alla sua infanzia, quando frequentava le scuole elementari e la maestra chiedeva alla classe di preparare un disegno in occasione della festa del papà. «Arrivava in classe e diceva: “Oggi facciamo un lavoretto, disegnate il vostro papàgli regaliamo il disegno” – racconta Margherita a TPI – Io tutta provocatoria mi alzo e le dico ...

