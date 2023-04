FIFA 23 FUT Birthday Swaps Tracker – Scambi Compleanno di FUT (Di lunedì 3 aprile 2023) Torna anche su FIFA 23 il programma “Scambi” dedicato al FUT Birthday, il Compleanno di FUT! Come accaduto in occasioni di altri “Swaps” i player di FIFA potranno riscattare premi come pack o giocatori FUT Birthday, utilizzando speciali card gettone (token). I gettoni Scambi Compleanno di FUT potranno essere ottenuti a partire da lunedì 20 marzo completando SBC ed obiettivi a tema. Alcuni token saranno inoltre rilasciati in pacchetti da acquistare nel negozio di FUT Questo il comunicato ufficiale: Sono iniziati gli Scambi FUT Birthday! Ottieni gettoni FUT Birthday ogni giorno fino al termine della campagna, il 7 aprile. In totale, sono disponibili 30 gettoni ... Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 3 aprile 2023) Torna anche su23 il programma “” dedicato al FUT, ildi FUT! Come accaduto in occasioni di altri “” i player dipotranno riscattare premi come pack o giocatori FUT, utilizzando speciali card gettone (token). I gettonidi FUT potranno essere ottenuti a partire da lunedì 20 marzo completando SBC ed obiettivi a tema. Alcuni token saranno inoltre rilasciati in pacchetti da acquistare nel negozio di FUT Questo il comunicato ufficiale: Sono iniziati gliFUT! Ottieni gettoni FUTogni giorno fino al termine della campagna, il 7 aprile. In totale, sono disponibili 30 gettoni ...

