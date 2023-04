Fiamme Gialle | gli atleti olimpici e paralimpici premiati a Roma

(Di lunedì 3 aprile 2023)– Si è svolta oggi a, presso il Salone d’Onore della Caserma “Gen.B. Sante Laria”, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli, del Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen. B. Antonio Appella, e di numerosi Presidenti delle competenti Federazioni, la Cerimonia di premiazione deglidei Gruppi Sportiviche si sono particolarmente distinti per l’attività agonistica 2022 ed invernale 2022/2023. L’evento si è aperto con la proiezione di un suggestivo video ...

Da Sofia Goggia a Dorothea Wierer, passando per Antonella Palmisano e i velocisti della 4x100 Tortu, Desalu e Patta: questo pomeriggio lehanno celebrato i propri campioni olimpici e paralimpici per la stagione agonistica 2022 e invernale 2022 - 23 al Salone d'Onore della Caserma Gen. B Sante Laria di Roma alla presenza ...A rendere ancora più speciale il suo look sono le piccolerosse eche accompagnano le maniche della giacca e l'orlo dei pantaloni, così come le scarpe stringate verde fluo.Così Sofia Goggia, campionessa del mondo di discesa libera, a margine della cerimonia di premiazione degli atleti. "Io ci metto tutta me stessa e quando riesco ad esserlo sono contenta. ...

