Festival filosofico del Sannio | Crepet | “Sognare è come respirare | chi non sogna è un disgraziato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO. LUNEDI' LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF. PAOLO CREPET - - TV7Benevento : Festival Filosofico del Sannio. Lectio Magistralis del Prof. Maurizio Ferraris: 'L’uomo nasce libero ed è dovunque… - TV7Benevento : FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO 2023. PROF.SSA D'ARONZO: “IL LIVELLO E' CRESCIUTO SUL PIANO NAZIONALE” -… - TV7Benevento : FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO. AL “SAN MARCO” GHERARDO COLOMBO “LA SOLA COLPA DI ESSERE NATI”. VIDEO -… -

... è l'esperimento, sotto forma di podcast , realizzato da Frame -della Comunicazione (di ... Il problema non è solo tecnico ma anche, perché ciascuna di queste due dimensioni è ...Successo al Teatro San Marco di Benevento in occasione di una nuova tappa del 9°del Sannio, organizzato dall'Associazione culturale filosofica "Stregati da Sophia". La lectio Magistralis, per questo nono appuntamento, è stata affidata al Procuratore Gherardo ...La Presidente Associazione culturale filosofica " Stregati da Sophia" Carmela D'Aronzo, ha tracciato un mini bilancio della nona edizione deldel Sannio giunto al nono appuntamento. In attesa di conoscere i prossimi protagonisti ha parlato con entusiasmo del successo che la rassegna sta riscuotendo in termini di consensi ...

Tommaso Paradiso a Benevento: a maggio sarà ospite del Festival ... NTR24

Benevento accoglie Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, per l’undicesimo incontro del nono Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”, ...Siete amanti delle tecniche orientali per il riequilibrio del corpo e della mente Amate la danza del ventre o l'abbigliamento di seta in stile “japo” Volete rilassarvi con le ...