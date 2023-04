Festival di Cannes 2023, Fremaux cannibale: dopo Scorsese porta sulla Croisette anche l’ultimo capitolo di Indiana Jones (Di lunedì 3 aprile 2023) Thierry Fremaux scatenato. Il direttore del Festival di Cannes si dimostra un vero “cannibale”: dopo aver ottenuto che sulla Croisette arrivi il nuovo film di Martin Scorsese, con DiCaprio e De Niro, ha conquistato un altro film che i fan attendono da anni. La prima mondiale di Indiana Jones e il quadrante del destino, diretto da James Mangold, con Harrison Ford nei panni del leggendario eroe, sarà presentato al mondo giovedì 18 maggio. Fremaux sta come spazzolando ogni reliquia hollywoodiana possibile per un rilancio disperato di Cannes, Festival che ha sofferto ben più di Venezia le due annate restrittive pandemiche. A 15 anni dalla presentazione nel 2008 di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Thierryscatenato. Il direttore deldisi dimostra un vero “”:aver ottenuto chearrivi il nuovo film di Martin, con DiCaprio e De Niro, ha conquistato un altro film che i fan attendono da anni. La prima mondiale die il quadrante del destino, diretto da James Mangold, con Harrison Ford nei panni del leggendario eroe, sarà presentato al mondo giovedì 18 maggio.sta come spazzolando ogni reliquia hollywoodiana possibile per un rilancio disperato diche ha sofferto ben più di Venezia le due annate restrittive pandemiche. A 15 anni dalla presentazione nel 2008 di ...

