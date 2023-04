Festival Danza Estate: Virgilio Sieni e un progetto di comunità per la Capitale della cultura (Di lunedì 3 aprile 2023) Virgilio Sieni, uno dei più straordinari artisti italiani, nominato Chevalier de l’ordres des arts et de lettres dal Ministro della cultura francese, è stato invitato da FDE e Fondazione del Teatro Grande di Brescia a ideare per Bergamo Brescia Capitale Italiana della cultura 2023 un progetto di coinvolgimento delle comunità. Ne è nato Agorà. Le città vicine, un percorso a tappe che toccherà otto località dei due territori, coinvolgendo le cittadine e i cittadini nella costruzione di un’azione coreografica che vedrà il suo culmine nelle rappresentazioni conclusive di Brescia e Bergamo. Agorà si svolgerà dal 12 aprile al 14 maggio articolandosi in una serie di laboratori gratuiti della durata di 4/5 giorni in vari ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 aprile 2023), uno dei più straordinari artisti italiani, nominato Chevalier de l’ordres des arts et de lettres dal Ministrofrancese, è stato invitato da FDE e Fondazione del Teatro Grande di Brescia a ideare per Bergamo BresciaItaliana2023 undi coinvolgimento delle. Ne è nato Agorà. Le città vicine, un percorso a tappe che toccherà otto località dei due territori, coinvolgendo le cittadine e i cittadini nella costruzione di un’azione coreografica che vedrà il suo culmine nelle rappresentazioni conclusive di Brescia e Bergamo. Agorà si svolgerà dal 12 aprile al 14 maggio articolandosi in una serie di laboratori gratuitidurata di 4/5 giorni in vari ...

