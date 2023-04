Ferlaino | «De Laurentiis non è mai stato molto amato dai tifosi»

(Di lunedì 3 aprile 2023) Corradoha parlato a Rai Gr Parlamento della sconfitta del Napoli contro il Milan, ma anche dei problemi che riguardano il tifo organizzato. L’ex presidente del Napoli ha iniziato l’intervento commentando la sconfitta della squadra di Spalletti. «Risultato a sorpresa, il Milan nelle ultime tre giornate aveva fatto solo un punto, quindi non ce lo potevamo aspettare così orgoglioso. Era un po’ geloso probabilmente del campionato che vincerà il Napoli dopo il proprio scudetto dell’anno scorso». Sull’assenza di Osimhen «È un grande giocatore, ma non è questo il problema. Probabilmente il Napoli non si aspettava un Milan così pronto, dato che i rossoneri avevano giocato malissimo nelle ultime giornate. Per il resto, nulla è cambiato. C’è da dire che Napoli e Lazio hanno presidenti che sono anche proprietari e non possono sbagliare, le altre invece hanno tutte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 100x100Napoli : Ferlaino: 'De Laurentiis mai amato dagli ultras, prezzi biglietti troppo cari' - - napolista : #Ferlaino: «#DeLaurentiis non è mai stato molto amato dai tifosi» A Gr Parlamento: «C'è da dire che se la sono pre… - RoGra68 : @AnnaMariaDeFalc Storia vecchia, Ferlaino non solo gli dava i biglietti ma gli pagava trasferte e scenografie, De L… - motamanet : @l_honestly pensi che invece il napoli calcio sia stato fondato e tuttora mantenuto dalla classe operaia e proletar… - STEVE19722 : @EcciseM @GianmarcoGio @SportRepubblica eh e' vero. Ferlaino era macchiavellico, De Laurentiis e' prendere o lascia… -

... LA SITUAZIONE - 'Era giusto rispondere a tutte le accuse che il signor Dein questi ... Da, passando per Corbelli, fino ad oggi. Forse siamo fieri di questo, della nostra pulizia'. L'...... indipendenti e autonomi da quelle che possono essere le società, dai tempi dia oggi , ... della nostra pulizia ' Parole durissime contro Aurelio Dein merito a una eventuale festa ...... ma non dimentichiamoci che alcuni di noi vengono dai fallimenti, dall'era. Io sono ... Cosentino si rivolge a De: ' Tu sei il presidente di questa squadra, ma non sei certamente il ...

Ferlaino non ha dubbi: “De Laurentiis Non è stato mai amato dai napoletani” CalcioNapoli1926.it

Ospite de La Politica nel Pallone su GR Parlamento, Corrado Ferlaino, ex patron del Napoli ... Come si spiega la protesta dei tifosi "De Laurentiis non è mai stato molto amato dai tifosi napoletani, ...Era un po' geloso probabilmente del campionato che vincerà il Napoli dopo il proprio scudetto dell'anno scorso".Cosi' l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ... Protesta dei tifosi De Laurentiis ...