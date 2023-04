Felici senza figli si può! “Facciamo sesso 4 volte a settimana e giriamo il mondo” (Di lunedì 3 aprile 2023) Si può essere sposati e Felici anche senza avere figli? Certo che sì!! A certificarlo è una coppia californiana. Taylor Vasu, 28 anni, e suo marito Justin, 27 anni, hanno spiegato sui social di non voler finire per essere “inFelici avendo figli”. I due stanno insieme da sei anni. Sui social decantano i vantaggi di essere liberi da pargoli da accudire e decantano vacanze 12 volte all’anno, relax ogni weekend e tanto sesso. Una ricetta perfetta, insomma. Almeno per loro. I due raccontano di andare a pranzo fuori senza bisogno di programmazione, si allenano insieme e nei fine settimana quando non viaggiano dormono fino a tardi. I due dichiarano anche di fare “sesso selvaggio” quattro volte a ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 3 aprile 2023) Si può essere sposati eancheavere? Certo che sì!! A certificarlo è una coppia californiana. Taylor Vasu, 28 anni, e suo marito Justin, 27 anni, hanno spiegato sui social di non voler finire per essere “inavendo”. I due stanno insieme da sei anni. Sui social decantano i vantaggi di essere liberi da pargoli da accudire e decantano vacanze 12all’anno, relax ogni weekend e tanto. Una ricetta perfetta, insomma. Almeno per loro. I due raccontano di andare a pranzo fuoribisogno di programmazione, si allenano insieme e nei finequando non viaggiano dormono fino a tardi. I due dichiarano anche di fare “selvaggio” quattroa ...

