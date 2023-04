Fedriga stravince in Friuli Venezia Giulia

(Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Massimilianosi conferma alla guida della Regionecon più del 64% dei voti. Oltre il doppio rispetto al candidato del centrosinistra e M5s, Massimo Moretuzzo (28,4%). Segue la 'no vax' Giorgia Tripoli (4,7%) mentre il candidato del Terzo Polo Alessandro Maran non supera la soglia di sbarramento (2,7%). I numeri delle liste L'analisi del voto delle liste premia, a sorpresa, la Lega, che, primo partito in Regione (19%), sorpassa sul filo Fratelli d'Italia (18%). Molto buona la performance della lista del candidato presidente (17,7%). Mentre il Pd è il quarto partito (17,6%), seguito da Forza Italia (6,7%) di Silvio Berlusconi, che tiene sostanzialmente rispetto alle Politiche di settembre. Nella valutazione degli equilibri interni del centrodestra, da segnalare che Fratelli d'Italia ...

Il Terzo Polo non supera la soglia di sbarramento 'Un'affermazione al di sopra di ogni aspettativa' 'È un onore essere stato rieletto', festeggia, salutando 'un'affermazione al di sopra, ...Queste le prime parole del presidente uscente Massimiliano. 'Sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente " ha detto ...La volata di Elly Schlein nei sondaggi in crescita per il Pd nulla può contro il 'muro'in Friuli. Exploit del governatore uscente, centrodestra checon la Lega in grande recupero sulle politiche. Non si schioda invece il Pd dalle percentuali ottenute nel voto di ...

Previsioni rispettate. In Friuli-Venezia Giulia (1,2 milioni di abitanti) Massimiliano Fedriga si riconferma presidente, asfaltando gli avversari. Lui (sostenuto soprattutto da FdI, Lega, Fi e dalla s ...AGI - Massimiliano Fedriga si conferma alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia con più del 64% dei voti. Oltre il doppio rispetto al candidato del centrosinistra e M5s, Massimo Moretuzzo (28,4% ...