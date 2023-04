Fedriga stravince in Friuli Venezia Giulia

(Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Massimilianosi conferma alla guida della Regionecon più del 64% dei voti. Oltre il doppio rispetto al candidato del centrosinistra e M5s, Massimo Moretuzzo (28,4%). Segue la 'no vax' Giorgia Tripoli (4,7%) mentre il candidato del Terzo Polo Alessandro Maran non supera la soglia di sbarramento (2,7%). I numeri delle liste L'analisi del voto delle liste premia, a sorpresa, la Lega, che, primo partito in Regione (19%), sorpassa sul filo Fratelli d'Italia (18%). Molto buona la performance della lista del candidato presidente (17,7%). Mentre il Pd è il quarto partito (17,6%), seguito da Forza Italia (6,7%) di Silvio Berlusconi, che tiene sostanzialmente rispetto alle Politiche di settembre. Nella valutazione degli equilibri interni del centrodestra, da segnalare che Fratelli d'Italia ...

"Un'affermazione al di sopra di ogni aspettativa" "È un onore essere stato rieletto", festeggia, salutando "un'affermazione al di sopra, davvero al di sopra di ogni aspettativa". "È una ..., ma la destra non si gasi troppo. Scontro sul Pnrr e per Rep è addirittura rissa. Galli della Loggia parla di camerieri e maggiordomi e manco si accorge delle nomine del cdx: vedi ...Massimilianonon vince, ma, con il 64 per cento. Percentuali bulgare. Percentuali che non possono che imbarazzare i dem. E così, nel day - after il patacrac alle urne, ecco che a ...

Alle Regionali in Friuli trionfa Fedriga, appoggiato dal centrodestra, mentre l'effetto Schlein risulta nella Caporetto del Pd ...