Fedriga riconfermato presidente del Friuli | i complimenti di Brunetta

VENEZIA – "Le mie più vive congratulazioni all'amico Massimiliano Fedriga, riconfermato dagli elettori presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia. Premiato il buon governo, apprezzati il suo pragmatismo e la sua serietà. Bravo Max!". E' quanto scrive sul suo canale Telegram il professor Renato Brunetta (foto), ex ministro della pubblica amministrazione, a proposito della rielezione di Fedriga a governatore del Friuli-Venezia Giulia. L'articolo L'Opinionista.

