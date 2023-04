Fedriga domina in Friuli Venezia Giulia | vola oltre il 60% e strappa il bis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FieroITALIANO1 : #Fedriga ben oltre il 60% #Pd e #M5s insieme 28/30% #FriuliVeneziaGiulia -

Fedriga domina in Friuli Venezia Giulia: vola oltre il 60% e strappa il ... ilGiornale.it

Dal Friuli Venezia Giulia arriva l'ennesima conferma dell'ottimo momento che sta attraversando il centrodestra: Massimiliano Fedriga è stato confermato presidente della Regione, da sempre dato per ...Tutti i big della politica nazionale e regionale in piazza XX Settembre a Udine per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga in Regione e quella di Pietro Fontanini in Comune ...