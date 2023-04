Fedriga a valanga: sfiora il 65%. La sinistra sparisce dai radar anche in Friuli Venezia Giulia (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Alzi la mano chi aveva sentito parlare, fuori dal Friuli Venezia Giulia, delle elezioni in Friuli Venezia Giulia fino a un paio di giorni fa? Mai voto regionale fu meno considerato a livello mediatico, vuoi per le continue notizie sulla guerra in Ucraina, vuoi per una colpevole distrazione giornalistica. Eppure era l’unica regione italiana chiamata al voto questo aprile, dunque aveva e ha tuttora una rilevanza indubbia dal punto di vista politico, non solo strettamente locale. Certo, a chi ha seguito la campagna elettorale, i sondaggi e più in generale la tendenza degli ultimi mesi, il risultato non è mai sembrato in bilico: la riconferma del presidente uscente Massimiliano Fedriga pareva decisamente scontata. E così è stato, perché non servirà attendere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Alzi la mano chi aveva sentito parlare, fuori dal, delle elezioni infino a un paio di giorni fa? Mai voto regionale fu meno considerato a livello mediatico, vuoi per le continue notizie sulla guerra in Ucraina, vuoi per una colpevole distrazione giornalistica. Eppure era l’unica regione italiana chiamata al voto questo aprile, dunque aveva e ha tuttora una rilevanza indubbia dal punto di vista politico, non solo strettamente locale. Certo, a chi ha seguito la campagna elettorale, i sondaggi e più in generale la tendenza degli ultimi mesi, il risultato non è mai sembrato in bilico: la riconferma del presidente uscente Massimilianopareva decisamente scontata. E così è stato, perché non servirà attendere ...

