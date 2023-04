Fedez e Rosa Chemical: l’esito dell’ esposto contro i due artisti (Di lunedì 3 aprile 2023) La sentenza circa quanto accaduto tra Fedez e Rosa Chemical durante l’ultimo Festival di Sanremo è stata emessa. I due erano stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico Sembra che il caso Fedez-Chemical sia stato finalmente archiviato a favore dei due artisti che durante l’ultimo festival della canzone italiana sono stati vittime di un vortice mediatico senza precedenti a causa di atteggiamenti definiti “fin troppo hot”. Il bacio tra i due, infatti, non è stato ben visto e oltre le polemiche non sono venute a mancare denunce e avvertimenti legali. La denuncia. “È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico. In seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023) La sentenza circa quanto accaduto tradurante l’ultimo Festival di Sanremo è stata emessa. I due erano stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico Sembra che il casosia stato finalmente archiviato a favore dei dueche durante l’ultimo festival della canzone italiana sono stati vittime di un vortice mediatico senza precedenti a causa di atteggiamenti definiti “fin troppo hot”. Il bacio tra i due, infatti, non è stato ben visto e oltre le polemiche non sono venute a mancare denunce e avvertimenti legali. La denuncia. “È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo unper atti osceni in luogo pubblico. In seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Il gip: «Il bacio a Sanremo tra Fedez e Rosa Chemical non fu atto osceno, non era in fascia protetta» - fanpage : È stata archiviata l'inchiesta che vedeva Fedez e Rosa Chemical accusati di atti osceni in luogo pubblico dopo il b… - infoitcultura : Bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo: la giustizia prende una decisione - Open_gol : Il gip di Imperia ha accolto la posizione della procura secondo cui gli atti «idonei a offendere il senso comune de… - MariellaLoi : RT @ilgiornale: 'Le immagini sono state trasmesse in fascia non protetta'. Con questa motivazione il gip di #Imperia ha archiviato l'inchie… -