Fedez e Rosa Chemical a Sanremo | il gip archivia E Giovanardi si infuria

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il giudice chiude il caso del bacio e dell'amplesso simulato andati in onda al Festival di, l'11 febbraio, con protagonistie il cantante in gara. Il gip di Imperia ha disposto l'zione del procedimento nato da un esposto di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, dell'ex ministro della famiglia, Carlo, e dell'avvocato Valerio Cianciulli. Uno dei motivi alla base della decisione del giudice, riporta la Stampa, è che i fatti sono avvenuti alle ore 22.50, oltre la fascia protetta che va dalle 16 alle 19. Secondo quanto si apprende, durante l'udienza gli avvocati dihanno sostenuto che le immagini a cui i telespettatori sono stati sottoposti non sono "una volgarità fine a se stessa" ma una performance ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Il gip: «Il bacio a Sanremo tra Fedez e Rosa Chemical non fu atto osceno, non era in fascia protetta» - fanpage : È stata archiviata l'inchiesta che vedeva Fedez e Rosa Chemical accusati di atti osceni in luogo pubblico dopo il b… - LaStampa : Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez non è un atto osceno: quanto rumore per nulla - mbellio1964 : RT @LaStampa: Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez non è un atto osceno: quanto rumore per nulla - tempoweb : #Fedez e #RosaChemical, il gip archivia. Il motivo fa infuriare #Giovanardi #3aprile #iltempoquotidiano #sanremo… -

Il Gip di Imperia ha archiviato l'inchiesta relativa all'accusa nei confronti diChemical eper atti osceni in luogo pubblico. I due si erano scambiati un bacio ed un 'twerking' all'ultimo Festival di Sanremo. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera. L'..."Veniamo a conoscenza, come al solito da fonti di stampa, che il Gip di Imperia avrebbe archiviato il nostro esposto che segnalava gli atti osceni e sessualmente espliciti mimati daChemical alla finalissima del Festival di Sanremo . Secondo tali fonti non si trattò di atto osceni in luogo pubblico perché la diretta delle 22:50 in mondovisione (con fusi orari di ogni ...Dopo le numerose polemiche riguardo al bacio traChemical a Sanremo 2023, è arrivata la decisione finale d Sanremo 2023 si è concluso ormai da molte settimane ma non ha mai smesso di far parlare di sè. Era infatti ancora aperta l'...

Fedez e Rosa Chemical, «il bacio non era un atto osceno»: il giudice di Imperia archivia il caso ilmessaggero.it

Il giudice chiude il caso del bacio e dell'amplesso simulato andati in onda al Festival di Sanremo, l’11 febbraio, con protagonisti Fedez e il cantante in gara Rosa Chemical. Il gip di Imperia ha ...Tanto rumore per nulla. Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo non è un atto osceno. Il caso è chiuso, ufficialmente. Il giudice di Imperia archivia il caso. A quasi due mesi dallo show sul ...