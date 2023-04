Fedez, archiviata l’inchiesta per atti osceni in luogo pubblico (Di lunedì 3 aprile 2023) Notizia di queste ultime ore è l'archiviazione dell'inchiesta per atti osceni in luogo pubblico riferita a Fedez e Rosa Chemical L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 3 aprile 2023) Notizia di queste ultime ore è l'archiviazione dell'inchiesta perinriferita ae Rosa Chemical L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Fedez e Rosa Chemical, nuovi sviluppi sull'inchiesta per atti osceni in luogo pubblico - AdalucDe : RT @fanpage: È stata archiviata l'inchiesta che vedeva Fedez e Rosa Chemical accusati di atti osceni in luogo pubblico dopo il bacio a #San… - infoitcultura : Fedez e Rosa Chemical, inchiesta archiviata: “Bacio a Sanremo non fu atto osceno” - fanpage : È stata archiviata l'inchiesta che vedeva Fedez e Rosa Chemical accusati di atti osceni in luogo pubblico dopo il b… -