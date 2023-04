Federica Panicucci perde le staffe e lo aggredisce: “A me non frega un ca*zo, deve chiudere!” (Di lunedì 3 aprile 2023) Federica Panicucci si è arrabbiata con un collega e nel fuori onda sono volate parole pesanti, Striscia la notizia l’ha beccata. Federica Panicucci ha fatto una sfuriata a un suo collega e lo ha perfino minacciato di licenziamento, ma cosa ha scatenato l’ira della conduttrice? A quanto pare è successo durante un fuori onda di Mattino 5. Nessuno si aspetterebbe una sfuriata simile da Federica Panicucci, spesso posata, dolce e molto garbata, la sua conduzione la conosciamo tutti ma a quanto sembra queste qualità valgono solo finché non le si rubano minuti preziosi. A quanto pare il collega con il quale se l’è presa le ha proprio “rubato alcuni minuti” durante lo show. A quanto pare Federica Panicucci ha atteso il fuori onda per aggredire ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 3 aprile 2023)si è arrabbiata con un collega e nel fuori onda sono volate parole pesanti, Striscia la notizia l’ha beccata.ha fatto una sfuriata a un suo collega e lo ha perfino minacciato di licenziamento, ma cosa ha scatenato l’ira della conduttrice? A quanto pare è successo durante un fuori onda di Mattino 5. Nessuno si aspetterebbe una sfuriata simile da, spesso posata, dolce e molto garbata, la sua conduzione la conosciamo tutti ma a quanto sembra queste qualità valgono solo finché non le si rubano minuti preziosi. A quanto pare il collega con il quale se l’è presa le ha proprio “rubato alcuni minuti” durante lo show. A quanto pareha atteso il fuori onda per aggredire ...

