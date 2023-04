Fedele su Napoli-Milan: “Spalletti deve risolvere un problema. Tifosi? Vi dico cosa deve fare De Laurentiis” (Di lunedì 3 aprile 2023) Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra” commentando la sconfitta del Napoli per 0-4 con il Milan. Ecco quanto evidenziato: Il Napoli ha giocato una partita da dimenticare, è stato un brutto e irriconoscibile Napoli, il Milan l’ha sovrastato e umiliato. Non era il vero Napoli, ovviamente: il suo destino dipende molto dalla prestazione di due giocatori imprescindibili, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia. Il primo era assente, il secondo è stato ingabbiato. Trovare una soluzione per la marcatura a Lobotka Però chiedo a Spalletti di trovare soluzioni alternative dal punto di vista tattico: possibile che basti bloccare Lobotka per bloccare la manovra azzurra? Era capitato anche contro ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Il dirigente Enricoè intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra” commentando la sconfitta delper 0-4 con il. Ecco quanto evidenziato: Ilha giocato una partita da dimenticare, è stato un brutto e irriconoscibile, ill’ha sovrastato e umiliato. Non era il vero, ovviamente: il suo destino dipende molto dalla prestazione di due giocatori imprescindibili, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia. Il primo era assente, il secondo è stato ingabbiato. Trovare una soluzione per la marcatura a Lobotka Però chiedo adi trovare soluzioni alternative dal punto di vista tattico: possibile che basti bloccare Lobotka per bloccare la manovra azzurra? Era capitato anche contro ...

