Fatture anche dopo la cessazione del servizio, l’Antitrust stanga le compagnie telefoniche (Di lunedì 3 aprile 2023) l’Antitrust ha sanzionato le società Vodafone per 400mila euro, WindTre per 300mila euro, Telecom per 200mila euro e Fastweb per 100mila euro. “Le istruttorie dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – si legge in una nota – hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore”. “In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine – a partire almeno da gennaio 2020 – a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le Fatture sia del nuovo sia del precedente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 aprile 2023)ha sanzionato le società Vodafone per 400mila euro, WindTre per 300mila euro, Telecom per 200mila euro e Fastweb per 100mila euro. “Le istruttorie dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – si legge in una nota – hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile,nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore”. “In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine – a partire almeno da gennaio 2020 – a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare lesia del nuovo sia del precedente ...

