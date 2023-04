Fatturato 2022 per cantieristica italiana previsto in crescita tra 15 e 20% (Di lunedì 3 aprile 2023) Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Il settore della nautica italiana da diporto continua a crescere e raggiunge un valore complessivo della produzione di nuove imbarcazioni di 3,6 miliardi di euro nel 2021 con un incremento del 34% rispetto all'anno precedente. Il contributo del settore al Pil nazionale è pari 2,9%: un dato che conferma la crescente importanza e competitività dell'industria nautica italiana e la forte fase espansiva dell'intero comparto. È quanto emerge dal report di Deloitte per Confindustria Nautica “The State of the Art of the Global Yachting Market” presentato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario. ''Nel complesso emerge un mercato mondiale in espansione con un'industria nautica che si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Il settore della nauticada diporto continua a crescere e raggiunge un valore complessivo della produzione di nuove imbarcazioni di 3,6 miliardi di euro nel 2021 con un incremento del 34% rispetto all'anno precedente. Il contributo del settore al Pil nazionale è pari 2,9%: un dato che conferma la crescente importanza e competitività dell'industria nauticae la forte fase espansiva dell'intero comparto. È quanto emerge dal report di Deloitte per Confindustria Nautica “The State of the Art of the Global Yachting Market” presentato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsaa Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario. ''Nel complesso emerge un mercato mondiale in espansione con un'industria nautica che si è ...

Il mercato della nautica vola a 4,3 miliardi in Italia Il settore della nautica italiana continua a crescere con un incremento del fatturato tra il 15% e il 20% previsto nel 2022 raggiungendo un valore che oscilla tra 4,1 e 4,3 miliardi di euro. E' la stima dello studio The State of the Art of the Global Yachting Market elaborato ... con il migliore incremento di fatturato di sempre (+31%), registrando il record storico di export e un aumento del 10% degli addetti diretti. Il vento in poppa è soffiato anche nel 2022 e continua ...