Fatturato 2022 per cantieristica italiana previsto in crescita tra 15 e 20% (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Il settore della nautica italiana da diporto continua a crescere e raggiunge un valore complessivo della produzione di nuove imbarcazioni di 3,6 miliardi di euro nel 2021 con un incremento del 34% rispetto all’anno precedente. Il contributo del settore al Pil nazionale è pari 2,9%: un dato che conferma la crescente importanza e competitività dell’industria nautica italiana e la forte fase espansiva dell’intero comparto. È quanto emerge dal report di Deloitte per Confindustria Nautica “The State of the Art of the Global Yachting Market” presentato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario. ”Nel complesso emerge un mercato mondiale in espansione con un’industria nautica che si è lasciata ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Il settore della nauticada diporto continua a crescere e raggiunge un valore complessivo della produzione di nuove imbarcazioni di 3,6 miliardi di euro nel 2021 con un incremento del 34% rispetto all’anno precedente. Il contributo del settore al Pil nazionale è pari 2,9%: un dato che conferma la crescente importanza e competitività dell’industria nauticae la forte fase espansiva dell’intero comparto. È quanto emerge dal report di Deloitte per Confindustria Nautica “The State of the Art of the Global Yachting Market” presentato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsaa Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario. ”Nel complesso emerge un mercato mondiale in espansione con un’industria nautica che si è lasciata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beverfood : - FIRSTonlineTwit : Lavazza macina utili nel 2022. Fatturato +17,6%. Finalizzata l'acquisizione di MaxiCoffee - FIRSTonline - Adnkronos : Fatturato 2022 per cantieristica italiana previsto in crescita tra 15 e 20% . #Adnkronos - vivereitalia : Fatturato 2022 per cantieristica italiana previsto in crescita tra 15 e 20% - ledicoladelsud : Fatturato 2022 per cantieristica italiana previsto in crescita tra 15 e 20% -