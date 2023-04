Fastweb | dopo tempo tornano una serie di sconvolgenti rimodulazioni

(Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroidha da poco annunciato una notizia che riguarderà alcuni utenti di telefonia mobile a partire dal 1° maggio 2023: è prevista una rimodulazione che influenzerà alcune offerte. In dettaglio, il prezzo potrebbe subire un incremento compreso tra 1€ e 4€ al mese. Parallelamente, in alcuni casi potrebbe esserci un aumento dei dati mobili inclusi nel piano. L’operatore ha giustificato questa rimodulazione così: “Mantenere l’equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse, e il recente aumento dei costi energetici e delle materie prime al di fuori del nostro controllo ha reso più difficile garantire il miglior servizio possibile“.: i nuovi costi delle tariffegli aumenti Di seguito, le offerte soggette a rimodulazione: Fast Friends con aumento mensile da 1 euro a 1,55 ...

AGCM ha inflitto una sanzione complessiva di un milione di euro a Vodafone, Wind Tre, TIM e Fastweb per fatture emesse dopo recesso e migrazione. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ...In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine - a partire almeno da gennaio 2020 - a situazioni di fatturazioni pos ...