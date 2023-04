Farmaci, -3,3% uso antibiotici in Italia ma consumi ancora sopra media Ue (Di lunedì 3 aprile 2023) Milano, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Continua a calare nel 2021 l'uso degli antibiotici in Italia: rispetto al 2020 è sceso del 3,3%, sebbene i consumi si mantengano ancora superiori a quelli di molti Paesi europei. E' il trend descritto dall'ultimo rapporto a cura dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (Osmed) dell'Agenzia Italiana del farmaco Aifa, pubblicato sul portale dell'ente regolatorio nazionale. Nel confronto europeo, si legge in una nota, emerge anche che in Italia c'è un maggior ricorso ad antibiotici ad ampio spettro, che hanno un impatto più elevato sullo sviluppo delle resistenze antibiotiche, e sono pertanto considerati di seconda linea, con un trend in peggioramento negli ultimi due anni. Nel complesso, circa 3 cittadini su 10 nel 2021 ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) Milano, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Continua a calare nel 2021 l'uso degliin: rispetto al 2020 è sceso del 3,3%, sebbene isi mantenganosuperiori a quelli di molti Paesi europei. E' il trend descritto dall'ultimo rapporto a cura dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (Osmed) dell'Agenziana del farmaco Aifa, pubblicato sul portale dell'ente regolatorio nazionale. Nel confronto europeo, si legge in una nota, emerge anche che inc'è un maggior ricorso adad ampio spettro, che hanno un impatto più elevato sullo sviluppo delle resistenze antibiotiche, e sono pertanto considerati di seconda linea, con un trend in peggioramento negli ultimi due anni. Nel complesso, circa 3 cittadini su 10 nel 2021 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Farmaci: -3,3% uso antibiotici in Italia ma consumi ancora sopra media Ue - siliconwadi_it : Da #Israele l'uso dell'Intelligenza Artificiale per ridurre tempi e costi nel processo di sviluppo di #farmaci.… - ZerounoTv : Farmaci, nel 2021 uso antibiotici in lieve calo ma 24% inappropriato - ledicoladelsud : Farmaci, nel 2021 uso antibiotici in lieve calo ma 24% inappropriato - Giornaleditalia : Farmaci, nel 2021 uso antibiotici in lieve calo ma 24% inappropriato -