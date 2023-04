Fantastic 4 | il nuovo sceneggiatore è lo stesso di Avatar 2

Leggi su moviemag

(Di lunedì 3 aprile 2023) MovieMag.it - Recensioni Film e Serie TV - Recensioni Film Serie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. Secondo quanto riportato in esclusiva da Hollywood Reporter, ilfilm Marvel dedicato aii 4 (intitolato4) ha un: si tratta di Josh Friedman, noto per essere l’autore della sceneggiatura di2. Friedman è un veterano della scrittura sci-fi, avendo lavorato a film come La guerra dei mondi (2005) di