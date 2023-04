Faida tra tunisini e pachistani, nella maxirissa tra baby gang muore un 16enne (Video) (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr — A che punto siamo con ‘sta integrazione? Maluccio, a giudicare dai recenti episodi che punteggiano le cronache di tutto lo Stivale. Oltre alle problematiche legate a una fetta piuttosto rilevante della popolazione immigrata, che non ne vuole sapere di adattarsi a leggi, usi e costumi del Paese che li ospita, emerge ora anche la piaga delle faide etniche tra stranieri di differente nazionalità, spesso giovanissimi. Maxi risse, episodi persecutori e di bullismo, scontri all’ultimo sangue per ottenere il predominio di una zona: così la narrazione sinistrorsa degli «italiani razzisti», si schianta contro una verità ormai sotto gli occhi di tutti: gli immigrati sono i primi a non sopportarsi tra di loro. Faida etnica tra pachistani e tunisini, un 16enne morto Quanto accaduto il pomeriggio di due giorni fa al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr — A che punto siamo con ‘sta integrazione? Maluccio, a giudicare dai recenti episodi che punteggiano le cronache di tutto lo Stivale. Oltre alle problematiche legate a una fetta piuttosto rilevante della popolazione immigrata, che non ne vuole sapere di adattarsi a leggi, usi e costumi del Paese che li ospita, emerge ora anche la piaga delle faide etniche tra stranieri di differente nazionalità, spesso giovanissimi. Maxi risse, episodi persecutori e di bullismo, scontri all’ultimo sangue per ottenere il predominio di una zona: così la narrazione sinistrorsa degli «italiani razzisti», si schianta contro una verità ormai sotto gli occhi di tutti: gli immigrati sono i primi a non sopportarsi tra di loro.etnica tra, unmorto Quanto accaduto il pomeriggio di due giorni fa al ...

