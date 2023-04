Fabio Fazio, sapete che non è solo conduttore tv? Ecco qual è la sua seconda attività (Di lunedì 3 aprile 2023) Fabio Fazio è uno dei conduttori più apprezzati dei primi canali della tv di Stato. Il suo impegno televisivo va avanti da oltre 40 anni e tra soli due anni anche il volto noto di Che tempo che fa varcherà la soglia della pensione. Ma sapete che in realtà Fabio Fazio ha anche una seconda … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 3 aprile 2023)è uno dei conduttori più apprezzati dei primi canali della tv di Stato. Il suo impegno televisivo va avanti da oltre 40 anni e tra soli due anni anche il volto noto di Che tempo che fa varcherà la soglia della pensione. Mache in realtàha anche una… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Alcuni mi chiedono chi sia il medico che ho evocato da Fabio Fazio, senza citare il nome perché non lo ricordavo co… - fanpage : Le parole di Fabio Fazio per #GianniMinà - LBT56025074 : RT @Nickconc: #IoNonDimentico 'Non mi pare accettabile rifiutare un vaccino sicuro oltre ogni più rosea previsione e rivendicare il diritto… - nadiagennaio : RT @Nickconc: #IoNonDimentico 'Non mi pare accettabile rifiutare un vaccino sicuro oltre ogni più rosea previsione e rivendicare il diritto… - rscalt76 : RT @Nickconc: #IoNonDimentico 'Non mi pare accettabile rifiutare un vaccino sicuro oltre ogni più rosea previsione e rivendicare il diritto… -