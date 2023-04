Fabio Caressa svela il segreto con la moglie Benedetta Parodi (Di lunedì 3 aprile 2023) Benedetta Parodi è la moglie del celebre telecronista e giornalista sportivo Fabio Caressa, nonché madre di Matilde, Eleonora e Diego, le splendide figlie della coppia. Benedetta e Fabio stanno insieme da un bel pezzo, si sono conosciuti negli anni novanta e si sono fidanzati nel 1997: “Avevo sempre bisogno di qualcuno che mi accompagnasse a vedere i film su cui poi lavoravo. Fabio venne a vedere Romeo e Giulietta con Di Caprio con me ma solo perché aveva altre mire”, ha raccontato lei in una intervista al Corriere della sera. “Ci abbiamo messo un mese a capire cosa volevamo e dopo dieci giorni, vivevamo già insieme”, le parole del marito Fabio Caressa. Splendido anche il legame che Benedetta e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 aprile 2023)è ladel celebre telecronista e giornalista sportivo, nonché madre di Matilde, Eleonora e Diego, le splendide figlie della coppia.stanno insieme da un bel pezzo, si sono conosciuti negli anni novanta e si sono fidanzati nel 1997: “Avevo sempre bisogno di qualcuno che mi accompagnasse a vedere i film su cui poi lavoravo.venne a vedere Romeo e Giulietta con Di Caprio con me ma solo perché aveva altre mire”, ha raccontato lei in una intervista al Corriere della sera. “Ci abbiamo messo un mese a capire cosa volevamo e dopo dieci giorni, vivevamo già insieme”, le parole del marito. Splendido anche il legame chee ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : L'analisi di Fabio #Caressa: 'Non sarà che il #Napoli ha fatto vincere il #Milan? Un po' come fanno i giocatori di… - yassa9898 : RT @mvcalcio: “Il @sscnapoli ha fatto vincere il Milan in vista della Champions”. Firmato Fabio Caressa. #napolimilan - gianmilan76 : RT @sportface2016: L'analisi di Fabio #Caressa: 'Non sarà che il #Napoli ha fatto vincere il #Milan? Un po' come fanno i giocatori di bilia… - Massimo898 : @sportface2016 Fabio Caressa è un giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo italiano.Ecco basta fa già molto ridere così. - Danielee1899 : RT @sportface2016: L'analisi di Fabio #Caressa: 'Non sarà che il #Napoli ha fatto vincere il #Milan? Un po' come fanno i giocatori di bilia… -