Fabbisogno | Mef | a marzo peggiora a 31 | 9 miliardi

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il ministero dell'economia e delle finanze comunica che nel mese di2023 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con undi 31.900 milioni. Il mese di2022 ...

Il mese di marzo 2022 si era chiuso con undi 24.753 milioni. Il saldo, si precisa nella nota, risente dell'aumento dei pagamenti, ascrivibile in larga parte alla spesa previdenziale, ai ...Ministero dell'economia e delle finanze: il ministro Giorgetti partecipa alla premiazione dell'attività agonistica degli atleti delle Fiamme gialle, - Auto: immatricolazioni a marzo. - Conti pubblici:a marzo. - Cina: ...

